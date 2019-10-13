Haberler » Güncel » Telabyad'ın doğusu ele geçirildi

Telabyad'ın doğusu ele geçirildi

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.

13.10.2019 11:55
Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.
Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.
Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.
(Şinasi İnan - İsmail Coşkun/İHA)
Telabyad'ın doğusu ele geçirildi

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:11 Sosyal medya ayağa kalktı: Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!
13:11 Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu
13:05 Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
13:04 İzmir sanat sokağı'nın engelsiz korosu
13:04 İzmir uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
13:03 - Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
13:03 Roman çocuklar geleceğe hazırlanıyor
13.10.2019 13:12:47