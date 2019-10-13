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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Telabyad'ın doğusu ele geçirildi

Son dakika: Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.

13.10.2019 12:02

Mili Suriye Ordusu iç kesimlere doğru ilerliyor. Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusubirlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Telabyad'ın doğusu ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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