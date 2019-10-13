Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor

Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyorTelabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi 3. Sayfa Kaynak: İHA
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış pınarı Harekatı kapsamında Mehmetcik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğlen saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Ele geçirilen bölgedeki PKK/YPG'ye ait bez parçaları birer birer indirldi.Bölgeye MSO bayraklarının asılıyor.