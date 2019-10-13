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Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı

Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında çatışmaların 5 gününde Telabyad'ın şehir merkezinde kontrol ele geçirildi.

13.10.2019 16:32
Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında çatışmaların 5 gününde Telabyad'ın şehir merkezinde kontrol ele geçirildi.
Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG terör örgütüne yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda Telabyad ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik tarafından kuşatılan Telabyad şehir merkezi, öğlen saatlerindeyoğunlaşan çatışmaların ardından düşürüldü. Milli Suriye Ordusu ve Türk askeri, sabahın ilk ışıklarından itibaren itibaren top ve obüs atışları ile vurulan Telabyad şehir merkezine girdi.
Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı.
Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı

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Kaynak: İHA

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