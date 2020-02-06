Haberler » Güncel » Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor - Haber

Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Telabyad'ta yerel meclis tarafından kaldırım temizleme çalışmaları başlatıldı.

06.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:26Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor
Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan 'ta yerel meclis tarafından kaldırım temizleme çalışmaları başlatıldı.

Terörden arındırılan güvenli bölgelerde insani hizmetlerin yanı sıra kurumsal yapılarda aktif çalışmaya başladı. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği koordinatörlüğünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Telabyad yerel meclisinin katkıları ile şehir merkezinde çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içerisinde Telabyad şehir merkezi işçiler tarafından temizlendi. İlçedeki iş yerleri ve kaldırımlar yıkanırken temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kurumlar tam kapasite ile çalışıyor

Telabyad ilçesinde başta hastane, adliye, Kızılay, PTT mobil hizmetleri ve yerel polis olmak üzere kurumsal alt yapılar ilçedeki insanlara hizmet vermeye devam ediyor. İlçede alt yapı çalışmaları da hızla gerçekleştiriliyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 12:02:06