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Telabyad'ta yeni kamu binaları inşa ediliyor

Telabyad'ta yeni kamu binaları inşa ediliyorŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyad kentinde yeni kamu binalarının yapımı devam ediyor.

05.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:55
Telabyad'ta yeni kamu binaları inşa ediliyor
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyad kentinde yeni kamu binalarının yapımı devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Telabyad'da, yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından inşaatına başlanan Emniyet Müdürlüğü, Nüfus ve Vergi Dairesi inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Erin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye'den yetkililerin gözetiminde devam eden inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Vali Erin, yeni hizmet binalarının faaliyete girmesiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kamusal hizmet alanlarında önemli bir adım atılmış olacağını söyledi. Telabyad’ta yeni kamu binaları inşa ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Telabyad, Akçakale, Suriye, Güncel, Haber

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