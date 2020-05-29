Telabyadlılar yeni kimliklerine kavuşuyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgede, Resulayn'dan sonra Telabyad'da kurulan nüfus müdürlüğünde her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.

Telabyadlılar yeni kimliklerine kavuşuyor
29.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:07
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgede, Resulayn'dan sonra Telabyad'da kurulan nüfus müdürlüğünde her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından hizmet binası onarılan ve tefriş edilen Telabyad Nüfus Müdürlüğüne yeni kimlik kartlarını almak için başvuranlar, kayıtlarının tamamlanmasının ardından birkaç dakika içinde yeni kimliklerine kavuşuyor. Telabyad Mahalli Meclisi Tanıtım Kartı adıyla hazırlanan kimlik kartları, Türkiye'den temin edilen yerli yazılımlar kullanılarak, fotoğraf ve biyometrik verilerle kayıt altına alınıyor.

Suriyeli personelin çalıştığı Telabyad Nüfus Müdürlüğü sorumlusu Gazi El Hasan, "Nüfus Müdürlüğümüzün açılışı yapıldı. Suriyeli kardeşlerim müracaat edince, kimlik bilgileri ve bir fotoğrafla düzenlediğimiz kimliklerini en kısa sürede kendilerine teslim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine ve Şanlıurfa Valiliğine bu güzel çalışmaları hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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