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Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı

Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdıDENİZLİ - Denizli'de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

30.09.2019 14:21
Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
DENİZLİ - Denizli'de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın neden sadece okul formasını çaldığı ise belirsizliğini koruyor.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi PelitliBağ Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, sokağa giren şahıs önce etrafını kolaçan etti. Ardından bir binanın birinci katındaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını gözüne kestiren şahıs, üniformayı telden çekerek aldı. Şahıs daha sonra koltuğunun altına koyduğu üniforma ile olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından polis çağıran ve ismi öğrenilemeyen ev sahibi ise şahıstan şikayetçi olunca polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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