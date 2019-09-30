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Telde asılı okul üniformasını çaldı

Denizli'de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

30.09.2019 12:46Telde asılı okul üniformasını çaldı
Denizli'de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın neden sadece okul formasını çaldığı ise belirsizliğini koruyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, sokağa giren şahıs önce etrafını kolaçan etti. Ardından bir binanın birinci katındaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını gözüne kestiren şahıs, üniformayı telden çekerek aldı. Şahıs daha sonra koltuğunun altına koyduğu üniforma ile olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından polis çağıran ve ismi öğrenilemeyen ev sahibi ise şahıstan şikayetçi olunca polis tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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