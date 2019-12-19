Elektrik teline takılan çekyatı görenler neye uğradığını şaşırdı!

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolda yürüyenler gözlerine inanamadı. Elektrik tellerine asılı kalan koltuğu görenler şaşkına döndü. Kırk yılda bir başlarına gelebilecek olayda vatandaş cep telefonuna sarıldı. Öte yandan çok büyük ve ağır olmasına rağmen tellere takılan çekyat, itfaiye ve Aydem ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu indirilebildi.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen çekyat, elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası, bölgeye itfaiye ve Aydem ekipleri geldi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan çekyat, itfaiye ve Aydem ekiplerinin çalışması ile yere indirildi.