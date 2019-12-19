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Tele kuş değil çekyat kondu

Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik tellerine asılı kalan koltuğu görenler gözlerine inanamadı.

19.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:06
'ın ilçesinde, elektrik tellerine asılı kalan koltuğu görenler gözlerine inanamadı. Çok büyük ve ağır olmasına rağmen tellere takılan çekyat, itfaiye ve Aydem ekipleri tarafından indirdi.
Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen çekyat, elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası, bölgeye itfaiye ve Aydem ekipleri geldi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan çekyat, itfaiye ve Aydem ekiplerinin çalışması ile yere indirildi.
(Levent Tuncer -Onur Durmuş/İHA)
Tele kuş değil çekyat kondu

İtfaiye, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: İHA


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