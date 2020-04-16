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Telef oluyorlardı...Yeni yuva yaptılar ama onları tuzak görüyorlar

Havaların ısınması ile birlikte leylekler Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'ni mesken tutmaya başladı.

16.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:04
Telef oluyorlardı...Yeni yuva yaptılar ama onları tuzak görüyorlar
Havaların ısınması ile birlikte leylekler Bursa 'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'ni mesken tutmaya başladı. Daha önce direklerin üzerine yuva yaptıkları için elektrik çarpması sonrası telef olan leylekler için yeni özel yuvalar hazırlatıldı. Ancak leyleklerin yeni yuvaları tuzak olarak gördüğü, eski yerlerine yuva yapmaya çalışmaları dikkat çekti.

Türkiye 'de hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte, sıcak bölgelere göç ederek, ağaç ve elektrik direklerinin üzerlerine yuva yapan leylekler yeniden Hamzabey Köyü'ne geldi. Her sene Mart ayı ile birlikte Hamzabey Mahallesi'ne misafir olan leyleklerin sayıları artarak devam ediyor.

Leylekler elektrik direklerinin üzerine yuva yapmaya başladılar. Buralara yuva yapan leylekler elektrik çarpması ile birlikte telef oluyor, aynı zamanda mahalleyi de elektriksiz bırakıyor. Her sene aynı olayların yaşanmasının ardından muhtarı Sadullah Arda bu yıl da benzer olayların yaşanmaması için harekete geçirdi.

Leyleklerin daha güvenli bir şekilde hayat sürmeleri için özel yuvalar hazırlandı. Hazırlanan yuvalar İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile UEDAŞ ekipleri tarafından yerleştirildi.

Hamzabey Mahalle Muhtarı Sadullah Arda şunları söyledi: "Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler de mahallemize gelmeye başladı. Her geçen gün sayıları artarak devam ediyor. Gelen leylekler elektrik direklerinin üzerine yuvaları yapıyorlar. Bazen istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Leylekler elektrik akımına kapılarak telef oluyorlar. Biz de "onlar zarar görmesin ve mahallemiz elektriksiz kalmasın" diye onlara ayrı yuva yaptık. Yaptığımız yuvaları Belediye ve Uedaş desteğiyle yerleştirdik. Ama şu anda leylekler buraya yuva yapmıyor onları tuzak sanıyorlar eski yerlere yuva yapmayı sürdürüyor. Biz bu yaptıkları yuvaları bunların üzerine koyacağız. Onlar da artık alışacak. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel
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