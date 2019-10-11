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Teleferik en güvenli ulaşım araçlarından biri

Uzmanlar, teleferiğin en güvenli ulaşım araçlarından biri olduğunu belirtti.

11.10.2019 11:48Teleferik en güvenli ulaşım araçlarından biri
Uzmanlar, teleferiğin en güvenli ulaşım araçlarından biri olduğunu belirtti.

Bursa Teleferik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, trafik kazası ile teleferik kazalarını karşılaştırarak, "Trafik kazasında hayatını kaybeden insan sayısı teleferik kazalarından çok daha fazla" dedi. Cumbul, trafik kazası ile karşılaştırıldığında teleferik kazalarında can kaybı ve yaralanmanın daha az olduğunu ve insanların teleferiğin güvenliğinden şüphe etmemesi gerektiğini belirterek, "Nasıl ki trafik kazası korkusu ile otomobil kullanmaktan vazgeçmiyorsak, teleferikten de vazgeçmemeliyiz. Teleferik diğer ulaşım araçları ile kıyaslandığında en güvenli ulaşım aracı. Her iki ulaşım aracını da kullanan bir insanın trafik kazasında hayatını kaybetme olasılığı teleferik kazasına göre çok daha fazla" dedi.

Cumbul, üç aşamalı güvenlik sistemi bulunan teleferikte nasıl bir çalışma yapısı olduğunu da şöyle aktardı: "Teleferikte güvenlik üç aşamalı. 70 km/s hıza kadar dayanıyor. Rüzgar hızı 40 km/s hıza ulaştığında sistem otomatik olarak sesli ve görsel olarak operatörleri uyarmaya başlıyor. 60-65 km/s hıza ulaştığında ise müşteri kabulü durduruluyor. Varsa hattaki müşteriler de hızla tahliye ediliyor. Hava koşulları güvenli sınırlara gelene kadar da hat kapalı tutuluyor." - İSTANBUL

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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