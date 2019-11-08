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Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı.

08.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:00 Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

SAKARYA'nın ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı. geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı. Grup, bunun üzerine bir süre oturma eyleminde bulundu.

Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı çıkanlar, eyleme başladı. Şantiyenin bulunduğu alanda çadır kuran grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, teleferiğin başka bir alana yapılmasını istedi. Bu sabah erken saatlerinde, polis ve belediye görevlileri bölgeye geldi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı.

Eylemciler, çadırın ve eşyalarının başka bir alana taşınmasına tepki gösterdi. Grup, bir süre yola koydukları sandalyelere oturarak eylemde bulundu. Çadırın kaldırılması için süre verilirken, grup bölgede eylemlerini sürdürüyor.



Sapanca, Sabah, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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