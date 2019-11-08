Haberler » Güncel » Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi - Haber

Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı.

08.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:29 Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi
SAKARYA'nın ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı. geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı. Grup, bunun üzerine bir süre oturma eyleminde bulundu.

Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı çıkanlar, eyleme başladı. Şantiyenin bulunduğu alanda çadır kuran grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, teleferiğin başka bir alana yapılmasını istedi. Bu sabah erken saatlerinde, polis ve belediye görevlileri bölgeye geldi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı.Eylemciler, çadırın ve eşyalarının başka bir alana taşınmasına tepki gösterdi. Grup, bir süre yola koydukları sandalyelere oturarak eylemde bulundu. Çadırın kaldırılması için süre verilirken, grup bölgede eylemlerini sürdürüyor.


- Sakarya

Sapanca, Sakarya, Sabah, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:27   MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı
19:27   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalanma anı
19:26   İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek
19:25   "Trafik kazalarında yüzde 28,5 azalma söz konusu"
19:25   Dolmuşun çarptığı kişi öldü
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:28:54