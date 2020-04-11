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Teleferik istasyonuna giren ayı, güvenlik görevlilerince görüntülendi

Uludağ'da geçen ay teleferik istasyonuna giren bir ayı, kameraya yansıdı.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:05
Uludağ 'da geçen ay teleferik istasyonuna giren bir ayı, kameraya yansıdı.
Sarıalan İstasyonu'na 20 Mart'ta giren boz ayının görüntüleri, istasyonun güvenlik görevlileri tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, istasyona giren ayının bir süre içeride yiyecek aradıktan sonra tellerden atlayıp gözden kaybolduğu görülüyor.
Bursa'da teleferik seferleri 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Teleferik istasyonuna giren ayı, güvenlik görevlilerince görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıalan, Uludağ, Güncel
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