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Teleferik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan hayatını kaybetti

Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan kansere yenik düştü.

04.10.2019 12:55Teleferik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan hayatını kaybetti
Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan kansere yenik düştü.

Uzun süredir bu hastalıkla mücadele eden Okan Kaylan (42), dün akşam hayata veda etti. Kaylan için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yayımladığı taziye mesajında, "Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan'ın vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaylan, bugün Ulucami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA

Alinur Aktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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