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Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor.

23.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:11 Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı
'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. 'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden 'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine dün hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verilirken bugün içinde bir uyarı daha geldi.

Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'da açılacaktır. Rüzgarın durumuna göre açılış saati değişiklik gösterebilir. Takipte kalın. " denildi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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