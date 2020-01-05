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Teleferikte metrelerce, kara yolunda kilometrelerce kuyruk

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a pazar günü ulaşmak imkansız hale geldi.

05.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:10 Teleferikte metrelerce, kara yolunda kilometrelerce kuyruk
Kış turizminin gözde merkezlerinden 'a pazar günü ulaşmak imkansız hale geldi. Teleferikte sıra bekleyen vatandaşlar tarafından metrelerce, Uludağ yolunda ise Milli Park gişelerinde şehir merkezinden geliş istikametine doğru 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Hafta sonunda Uludağ'da yoğunluk yaşanıyor. Eşsiz Bursa manzarası eşliğinde zirveye çıkmak isteyenler teleferiğe yöneldi. Vatandaşların akını üzerine teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Kuyruklar, içeriden dışarıya doğru taştı. Pazar günü olması sebebiyle teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar sıraya girerek bilet alıyor. Eşsiz Bursa manzarası eşliğinde zirveye çıkmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, sıranın beklemeye değer olduğunu söyledi.

Yolda kilometrelerce kuyruk

Öte yandan, İstanbul'a bu sene kar yağmaması üzerine İstanbullular soluğu Uludağ'da aldı. Hal böyle olunca Milli Park gişelerinde şehir merkezinden geliş istikametine doğru 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Milli Park gişelerinde 3 kapı da çalışırken, uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Ayrıca Uludağ'ın eşsiz yeşili beyaz ile birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Uzun kuyruk sebebiyle Uludağ'a ulaşmak imkansız hale geldi. Bu durumu fırsata çeviren bazı vatandaşlar ise zirveye çıkmaktan vazgeçerek yol kenarında mangal yaptı. - BURSA

Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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