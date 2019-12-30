Telefon bağımlıları parmak acısı ve baş ağrısı yaşıyor

Altı kıtada 28 ülkeyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 46'sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissederken, bunun sonucu olarak da yüzde 26'sı parmak acısı ve baş ağrısı yaşadığını belirtiyor.

Uluslararası muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Deloitte tarafından 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Global Mobil Kullanıcı araştırmasına göre Türkiye'de;

Telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenler : yüzde 46

Aşırı telefon kullanımından dolayı fiziksel acı çekenler : yüzde 26

Günde en az bir kere Instagram'da vakit geçirenler : yüzde 49

Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenler : yüzde 55

Akıllı telefondan her gün oyun oynayanlar : yüzde 50

(Grafik)