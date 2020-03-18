Telefon dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
18.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:49
Sivas 'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan Ş.Y. isimli erkek şahsı ve Kardeşler Mahallesinde yaşayan İ.H. isimli kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, şahısların isimlerinin FETÖ kayıtlarında geçtiğini söyleyerek şahısları dolandırdı. Yaklaşık 80 Bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını zanlılara kaptıran Ş.Y. ve İ.H., emniyete giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonrası düzenlen operasyonla R.K. ve İ.H. gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin yargılanmak üzere adliyeye sevk edildiler. Altınlar ve paralar, polis ekipleri tarafından eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - SİVAS
Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan Ş.Y. isimli erkek şahsı ve Kardeşler Mahallesinde yaşayan İ.H. isimli kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, şahısların isimlerinin FETÖ kayıtlarında geçtiğini söyleyerek şahısları dolandırdı. Yaklaşık 80 Bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını zanlılara kaptıran Ş.Y. ve İ.H., emniyete giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonrası düzenlen operasyonla R.K. ve İ.H. gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin yargılanmak üzere adliyeye sevk edildiler. Altınlar ve paralar, polis ekipleri tarafından eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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