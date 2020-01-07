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Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı

KONYA'da telefon dolandırıcıları Yakup Aslan (24) ve Velid Ayaka (30), dolandırmaya çalıştıkları kişi polis memuru çıkınca kısa sürede yakayı ele verdi.

07.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:27 Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı

KONYA'da telefon dolandırıcıları Yakup Aslan (24) ve Velid  Ayaka (30), dolandırmaya çalıştıkları kişi polis memuru çıkınca kısa sürede yakayı ele verdi. 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Velid Ayaka ile Yakup Aslan, telefonla aradığı kişiye kendini komiser olarak tanıtıp, terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi. Aranan kişi polis memuru olunca, dolandırılmak istendiğini anlayıp, hesabında yüklü miktarda parasının olduğunu belirtip ne yapması gerektiğini sordu. Velid Ayaka da verdiği adrese parayı getirmesini istedi. Polis memuru, diğer mesai arkadaşlarına durumu bildirdi. Buhara Mahallesi'ndeki verilen adrese giden polis memuru içinde kağıt olan poşeti, belirtilen yere bıraktı. Para sandıkları poşeti almaya gelen Velid Ayaka ve arkadaşı Yakup Aslan, pusu kuran diğer polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 

Çeşitli suçlardan daha önce poliste kayıtları olan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 



Yakup Aslan, Buhara, Güncel

Kaynak: DHA

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