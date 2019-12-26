Haberler » Güncel » Telefon dolandırıcıları, temizlik işçisini 8 bin 200 lira dolandırdı - Haber

Telefon dolandırıcıları, temizlik işçisini 8 bin 200 lira dolandırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi Salih Çaldar, telefon dolandırıcılarına 8 bin 200 lirasını kaptırdı.

26.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:25 Telefon dolandırıcıları, temizlik işçisini 8 bin 200 lira dolandırdı

HATAY'ın ilçesinde temizlik işçisi Salih Çaldar, telefon dolandırıcılarına 8 bin 200 lirasını kaptırdı. Dolandırıcıların kredi çekmesini de istediği Çaldar'a polis ekipleri son anda engel oldu.

İskenderun Belediyesi'nde temizli işçisi olan Salih Çaldar'ı telefonla arayan kişiler, kendilerini 'komiser' olarak tanıtıp, kendi üzerine kayıtlı 3 cep telefonunun FETÖPDY üyeleri tarafından kullanıldığını öne sürüp, verdikleri hesap numarasına para göndermesini istedi. Çaldar, bunun üzerine yıllarca biriktirdiği 8 bin 200 lira parasını verilen hesap numarasına yatırdı. Dolandırıcıların kredi çekmesini de istediği Çaldar'a bankada işlem yaparken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son anda engel oldu. 

'GERÇEK POLİSLER ORTAYA ÇIKARDI'

Yıllardır biriktirdiği tüm parasını telefon dolandırıcılarına kaptırdığını anlatan Çaldar, Geçimimi sokakları süpürerek sağlıyorum. Şefimizin görev alanı taksimi yaptığı sırada telefonum çaldı. Kendisini emniyet müdürlüğünden komiser olarak tanıtan dolandırıcılar üzerimde 3 adet telefon olduğunu ve FETÖ olaylarına karıştığımı, hesabında olan paraları verecekleri hesaba aktarılması gerektiğini söyledi. Benimle telefonda konuşan ve eşimi de arayan dolandırıcılar, evin etrafında da polislerin olduğunu dile getirdi. Ben de söylediklerini yerine getirdim. Kredi çekmemi istediler. Bankaya giderek işlem yaptığım sırada gerçek polisler gelip benim dolandırıldığımı söylediler. Hayatımın şokunu yaşadım. Benim sokaklarda temizlik yaparak kazandığım bu para onlara kefen parası olsun dedi.

Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.



İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:34   Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:34   Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi - Haber
18:34   Memur-Sen'den Başkan Şahin'e ziyaret - Haber
18:33   2 milyon oyuncak incelendi; yeni düzenleme geldi - Haber
18:33   "Bizi PKK/YPG'den kurtardığı için Türk Devleti'ne, Türk askerine teşekkür ederiz" - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:35:58