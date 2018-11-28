Telefon Dolandırıcıları Yakalandı

Telefonla aradıkları yaşlıları dolandırdıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale
'de yaşayan Mahide Aranır, dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü
ekipleriyle birlikte olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.
Yapılan detaylı araştırmada zanlıların Çanakkale'de ikamet eden Mahide Aranır'ı 7 ve 9 Ekim tarihlerinde kendilerine polis süsü vererek aradıklarını, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine çağırdıklarını yaşlı kadından önce 300 bin ardından da 150 bin lira para aldığını belirledi.
Para alışverişinin yapıldığı bölgedeki 20 iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları araçları belirledi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu önce zanlılardan Emre D. polis ekiplerince yakalandı. Polis
ekipleri daha sonra Hakan D. ve Zeynel K'yı da yakalayarak gözaltına aldı.
Emre D'nin üzerinde bulunan ve dolandırıcılıkla elde edildiği tahmin edilen 66 bin lira, İstanbul
'un Pendik
ilçesinde yaşayan bir müştekiye teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Tekirdağ,Çanakkale,Polis
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:36