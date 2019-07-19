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Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde R.G. adlı kadın, kendisini arayıp, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 12 bin TL dolandırıldı.

19.07.2019 13:57 Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı
SAMSUN'un Bafra ilçesinde R.G. adlı kadın, kendisini arayıp, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 12 bin TL dolandırıldı.
Bafra'da, kimliği belirsiz kişiler, R.G.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler R.G.'ye, "Terör örgütleri ile bağlantınız tespit edildi" diyerek bir hesaba para yatırmasını istedi. Bankaya giden R.G. hesabındaki 12 bin TL'yi çekip, şüphelilerin verdiği hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.G., şikayetçi oldu.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Bafra, Polis, Güncel

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