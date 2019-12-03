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Telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü

YOZGAT'ta, Irak uyruklu 2 kişiyi birbirlerinden habersiz parola ile buluşturup, birisini kurye olarak kullanarak dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcılarının yeni oyununu polis çözdü.

03.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:42Telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü

YOZGAT'ta, uyruklu 2 kişiyi birbirlerinden habersiz parola ile buluşturup, birisini kurye olarak kullanarak dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcılarının yeni oyununu polis çözdü.

'ta Irak uyruklu Adnan Salim A.'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, 'parada sahtecilik' olayına karıştığını, 'da hakkında dava açıldığını söyledi. Telefondaki kişi, Adnan Selim A.'ya, sahte olup olmadığını belirlemek için elindeki parayı istihbaratçı olduğunu söyledikleri kişiye Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde teslim etmesini istedi.

Yine Irak uyruklu Ahmet Favzı J.'yi de arayıp kendisini polis olarak tanıtan aynı kişi, ona da Şanlıurfa'da aynı suçtan hakkında dava açıldığını, Emniyet Müdürlüğü önüne giderek kendisini bekleyen istihbaratçı olduğunu söyledikleri kişi ile buluşmasını ve onun vereceği içinde 5 bin 400 dolar olan paketi alarak, Şanlıurfa'ya gelmesini istedi.

PAROLA İLE BULUŞTULAR

Birbirinden habersiz iki Iraklı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde, telefondaki şüphelinin kendilerine söylediği 'güneş' ve 'ay' paralolarını söyleyerek buluştular. Adnan Salim A., 5 bin 400 doları Ahmet Favzı J.'ye teslim etti. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan Adnan Salim A. durumu polise bildirdi. Harekete geçen polisler, Şanlıurfa'ya gitmek üzere olan Ahmet Favzı J'yi kısa sürede yakaladı. Ahmet Favzı J.'nin de aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığı ve kurye olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Polisin parasını teslim ettiği Adnan Salim A., yaptığı açıklamada, kimsenin bu tür aramalara itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Polis, Irak uyruklu iki kişiyi dolandırmaya kalkan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Şanlıurfa, Yozgat, Polis, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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