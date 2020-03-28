Telefon dolandırıcılığı yapan 5 kişiden 4’ü tutuklandı

İstanbul 'da telefonla aradıkları bir çifti, kendilerini savcı olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlenen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer'de ikamet eden yaşlı bir çiftin, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtan ve adlarına açılan telefon hatlarının örgüt üyelerince kullanıldığını söyleyen kişiler tarafından dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, 26 Mart'ta düzenlediği operasyonda, dolandırıcılık olayına karışan 5 zanlıyı yakaladı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, yaşlı çiftten alınan 10 bin 160 dolar ve 965 bin lira değerindeki altın çeşitleri ile poşetler içerisinde 3 bin 133 gram altın ve 12 bin 750 lira bulundu.

Yaşlı çiftten alınan dolar ve altınlar kendilerine teslim edilirken, başka kişi yada kişilerden dolandırıcılık yapılarak alınmış olabileceği değerlendirilen 3 bin 133 gram altın ile 12 bin 750 liraya ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA