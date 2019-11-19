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Telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

KIRŞEHİR ve Çorum'da telefonda kendisini 'savcı' olarak tanıttığı G.T. (74) ve E.Ö.'yü (68) 30 bin lira değerinde ziynet eşyası alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan A.T. (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:28Telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

KIRŞEHİR ve Çorum'da telefonda kendisini 'savcı' olarak tanıttığı G.T. (74) ve E.Ö.'yü (68) 30 bin lira değerinde ziynet eşyası alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan A.T. (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'de geçen eylül ayında G.T.'yi arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıtan şüpheli, banka hesaplarının terör örgütü PKK ve FETÖ üyeleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek, 20 bin lira parasını dolandırdı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın A.T. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Yapılan araştırmada A.T.'nin, Çorum'da da E.Ö.'yü aynı yöntemle 10 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak dolandırdığı saptandı. Kırıkkale'de olduğu belirlenen A.T., polisin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen A.T.'nin üzerinde yapılan aramada, Çorum'da dolandırdığı kadına ait altınlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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Kaynak: DHA

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