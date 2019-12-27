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Telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Malatya'da bir vatandaşı cep telefonu arayıp dolandırdığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:58 Telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama
'da bir vatandaşı cep telefonu arayıp dolandırdığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Malatya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları operasyon ile kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, vatandaşları dolandıran 4 kişi yakalandı. İsmi açıklanmayan mağdur şahsın 50 Euro bin 200 TL para, 20 gram bilezik, iki adet altın kolye, iki adet altın bileklik, 4 çift altın küpe, 3 adet küpe ve 3 çeyrek altın dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, şahısların adreslerinde yaptığı aramada ise bir künye, iki çift küpe, 3 adet gremse, 3 adet çeyrek altın, iki adet bileklik, iki adet kolye, 50 Euro ve bin 200 TL para ele geçirdi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını mağdur şahsa teslim etti. Gözaltına alınan4 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, dolandırıcılık olayını organize ettiği iddia edilen A.D isimli şüpheli ise Şanlıurfa'da yakalandı. Polis operasyonu ile saklandığı yerde yakalanan şahıs gözaltına alınarak, Malatya'ya getirildi. Şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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