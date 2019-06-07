Telefon dolandırıcılığına 'Çin Seddi Operasyonu"

Kaynak: İHA

İspanya, telekom dolandırıcılığı nedeniyle 94 Tayvanlıyı sınır dışı ederek Pekin'e gönderdi.İspanya, 94 Tayvanlıyı telekom dolandırıcılığı nedeniyle sınır dışı etti. Çin polisinden yapılan açıklamada, üç yıl önce başlatılan telekom dolandırıcılığına karşı ortak bir operasyonun bir parçası olarak sınır dışı edilen Tayvanlıların bugün Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin Aralık 2016'da Çin ve İspanyol polisi tarafından İspanya genelinde 'Çin Seddi Operasyonu' olarak adlandırılan ortak baskınlarda toplandığı belirtildi.İspanya'nın davayı ele alması ve iadenin 2017'nin başlarında onaylanması Tayvan'dan eleştiri aldı. Tayvan medyasında çıkan haberlerde, Dışişleri Bakanlığının şüphelilerin Çin'e sınır dışı edilmesinden dolayı derin endişe duydukları belirtildi.Dava ile ilgilenen İspanyol mahkemesi, iki yıl süren duruşmaların ardından, baskınlarda toplanan 237 şüphelinin tamamının Çin'e iadesini kabul etti. Çin Halk Güvenliği Bakanlığı, İspanya'nın şu ana kadar Tayvan'dan 218'i olmak üzere Çin'e 225 şüpheli gönderdiğini söyledi. - ŞANGHAY