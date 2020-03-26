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Telefon dolandırıcılığına dikkat

Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık vakalarının görüldüğünü belirten Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

26.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:13
Telefon dolandırıcılığına dikkat
Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık vakalarının görüldüğünü belirten Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkanları kullanıp mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, gerçek dışı vaatler ve kurgu olaylarla vatandaşların iyi niyetlerini ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırdıkları belirtti.

Kapıya gelerek veya yolda durdurarak polis olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle inanılmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Sizi telefonda kişisel bilgileriniz ve kredi kartı numaranız ve benzeri gibi söylemlerle arayan veya herhangi bir hediye kazandınız şeklinde mesaj gönderen kişilere itibar etmeyiniz. Kapıya gelerek veya yolda durdurarak polis olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle inanmayınız, kimliklerini sorunuz. Zira görevli bir polis de olsa kapınıza geldiğinde kendisini tanıtmak ve kimliğini ibraz etmek zorundadır." dedi.

"Şüpheli her durumda 155'i arayınız"

Kolluk güçlerinin telefonla başlatıp telefonla bitirdikleri hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığının altını çizen İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, "Dolandırıcılık maksadı ile kendilerine Polis ve Komiser süsü vererek yapılan aramalarda polis telsizi duysa bile sizi aldatmaya yönelik olabileceğinden itibar etmeyiniz. Vatandaşlarımız herhangi bir konu ile ilgili ihtiyaç duyulduğunda, kendisine telefonla ulaşılsa bile muhakkak suretle polis merkezinde veya Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilerek yüz yüze görüşme sağlanmaktadır. Kolluk güçlerinin telefonla başlatıp telefonla bitirdikleri hiçbir faaliyetleri bulunmamaktadır. Uyarılarımızı haberdar olmayan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza paylaşarak mağduriyetleri önleyebilirsiniz. Şüpheli her durumda 155 Polis İmdat hattını arayınız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sunay Öztürk, Merzifon, Polis, 3. Sayfa

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