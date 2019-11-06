Haberler » 3. Sayfa » Telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı

Telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı

Samsun Alaçam ilçesinde polis ekipleri tarafından, vatandaşlara broşür dağıtılarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı.

06.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:04Telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı
Samsun Alaçam ilçesinde polis ekipleri tarafından, vatandaşlara broşür dağıtılarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe halkının yoğun olarak bulunduğu halk pazarında vatandaşlara ve esnaflara üzerinde 'Telefon Dolandırıcılığına Dikkat' yazılı bilgilerin yer aldığı uyarıcı broşürler dağıtarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunuldu. Ekipler, afiş ve el ilanlarını vatandaşların yoğun oldukları park, pazar yerleri, banka ATM'leri, resmi kurum ve kuruluşların giriş kapılarına ve vatandaşların yoğun bulunduğu iş yerlerine astı. Vatandaşlara da el ilanları dağıtan ekipler, vatandaşlarla para ve kontör dolandırıcılığı hakkında halkı bilgilendirdi. Hiçbir devlet memurunun vatandaşa telefon açarak kendisini emniyet mensubu, askeri personel gibi tanıtmayacağını ifade eden ekipler, aynı zamanda hiçbir devlet memurunun da para, kontör ve banka hesap bilgisini telefonla sormayacağını anlattılar.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyete uğramamaları için tedbirli olmalarını isteyen İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, Polis Memurları Murat Aktaş, Bahtiyar Akyol ve Tuncay Ocak vatandaşları uyararak böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 polis ihbar hattını aramalarını istediler. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:06 Oto hırsızı önce kameralara sonra jandarmaya yakalandı
14:05 Elazığ polisi 21 bin adet kaçak ürün ele geçirdi
14:04 İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
13:59 Gezmeye geldiği Bilecik'te tanıdığının evinde intihar etti
13:52 Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı
10:25 Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
00:43 İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
6.11.2019 14:14:46