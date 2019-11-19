Haberler » 3. Sayfa » Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı - Haber

Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı

Kırşehir ve Çorum'da kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı.

19.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:27Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
Kırşehir ve Çorum'da kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı.

Telefonla Kırşehir'de yaşayan G.T., (74) ve A.R.T., (69) çiftini arayıp kendini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının terör örgütü "PKK ve FETÖ" üyeleri tarafından ele geçirildiğini, polisin operasyon düzenleyerek evdeki değerli eşyalarına el koyacağını söyledi. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu polise verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheli A.T., (41) polis tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonrası Kırıkkale ve Kırşehir il emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otobüs terminalinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:18 Çok sayıda işçi çıkaran giyim sektörünün devine protesto
20:16 Görünmez kaza durakta bekleyen kadını buldu
20:10 Lüleburgaz'da at arabası gerginliği
20:03 82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü
20:00 Denizli'de takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
09:28 İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
09:14 Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19.11.2019 20:27:34