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Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satan iş yeri, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

13.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:08Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satan iş yeri, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olay yerinde 11 boş kovan bulan polis, soruşturma başlattı.

Olay, gece yarısı Müftü Mahallesi Yukarı Sokak'taki telefon ve aksesuarları satan iş yerinde yaşandı. Sabah iş yerine gelen Rıfat Oğuz, dükkanın kurşunlandığını fark etti. Hemen polise verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemede, dükkanın kepenk, tabela ve camlarına çok sayıda kurşun isabet ettiğini tespit etti. 11 adet boş kovan buldu. , çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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