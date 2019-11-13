Haberler » Güncel » Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu - Haber

Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satan iş yeri, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

13.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:51Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satan iş yeri, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olay yerinde 11 boş kovan bulan polis, soruşturma başlattı.

Olay, gece yarısı Müftü Mahallesi Yukarı Sokak'taki telefon ve aksesuarları satan iş yerinde yaşandı. Sabah iş yerine gelen Rıfat Oğuz, dükkanın kurşunlandığını fark etti. Hemen polise verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemede, dükkanın kepenk, tabela ve camlarına çok sayıda kurşun isabet ettiğini tespit etti. 11 adet boş kovan buldu. , çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Ataşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor
17:21 Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
17:20 Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi
17:20 Gaziantep'te 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyası
17:20 Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, "onu hala seviyorum" dedi
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:22:19