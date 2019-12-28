Haberler » Güncel » Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Türk Telekom'a ait hatlara giriş yaparak yurt dışı aramaları gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

28.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:06
'ın Ereğli ilçesinde, Türk Telekom'a ait hatlara giriş yaparak yurt dışı aramaları gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Elmatepe mevkisinde Türk Telekom'a ait dağıtım kutusundan telefon hatlarına giriş yapılarak yurt dışı araması gerçekleştirildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi.
Yapılan takibin ardından Bartın'da yakalanan E.Y. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelilerin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda ise çok sayıda telefonun yanı sıra kablo ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı

Türk Telekom, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:54   Mimarlık Başarısında Gelenek Bozulmadı - Haber
20:54   Spor medipol başakşehir - kasımpaşa maçının ardından - Haber
20:51   "SIFIR BİR" filmi, 10 Ocak'ta vizyona girme hazırlığı yapıyor - Haber
20:50   İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti - Haber
20:48   Maden ilçesi için kira müracaatları Pazartesi başlıyor - Haber
20:25   Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Haber
20:04   İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Haber
19:17   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
19:06   İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
28.12.2019 20:57:30