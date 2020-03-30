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Telefon ile sipariş alarak silah satışı yapan şahıslar yakalandı

- Telefon ile sipariş alarak silah satışı yapan şahıslar yakalandı Şahısların evlerini cephaneliğe çevirdiği görüldü Ataşehir'de telefon üzerinden sipariş alarak silah satışı yapan şahıs polisin kıskacına girdi.

30.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:18
- Telefon ile sipariş alarak silah satışı yapan şahıslar yakalandı
Şahısların evlerini cephaneliğe çevirdiği görüldü
İSTANBUL - Ataşehir'de telefon üzerinden sipariş alarak silah satışı yapan şahıs polisin kıskacına girdi. Müşteriymiş gibi sipariş veren polis, 'İbo' lakaplı şahıs ile beraberindeki 2 kişiyi buluşma adresinde yakaladı. Şahısların evlerinde farklı türlerde silah ve tüfekler ele geçirildi.
Ataşehir'de 'İbo' lakaplı bir şahsın telefon üzerinden sipariş alarak silah satışı yaptığını öğrenen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Polis, şahıs ile telefon üzerinden irtibata geçerek 3 adet silah getirmesi konusunda anlaştı. Polis, buluşma adresi olarak belirlenen Ferhatpaşa Mahallesi 29. Sokak üzerinde güvenlik önlemleri alarak şahısları beklemeye başladı. Ardıdnan bir araçla buluşma yerine gelen 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör ele geçirildi.
Şahısların ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 5 adet pompalı tüfek, 5 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi.
Ayrıca şahısların yapılan sorgularında; İbrahim T.isimli şahsın (5)"6136 SKM", 4"kasten yaralama", 4 "uyuşturucu madde kullanmak", 1 "oto hırsızlığı, Kadir T.isimli şahsın 1"uyuşturucu madde kullanmak, 1"kasten yaralama", Bekir S.isimli şahsın 1 'tehdit", 1"kasten yaralama" suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Telefon ile sipariş alarak silah satışı yapan şahıslar yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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Telefon ile sipariş alarak silah satışı yapan şahıslar yakalandı
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