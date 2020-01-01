Haberler » Güncel » Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber

Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Honaz ilçesinde kabloları çalarak hatların kesilmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:22 Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
ilçesinde kabloları çalarak hatların kesilmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede vatandaşların ve işletmelerin telefonlarının kesildiği ihbarı üzerine 15 gün önce çalışma başlattı.
Ekipler, 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan "kablo faresi" lakaplı İzzet B'nin (25) telefon direklerinden keserek çaldığı kabloların bakır kısımlarını sattığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, sabit hatlı telefon ve internetlerin kesilmesine neden olan İzzet B, çaldığı 400 metre kabloyu yakarken yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Honaz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:49   Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Haber
19:48   Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Haber
19:40   Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Haber
19:39   Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Haber
19:38   Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Haber
18:43   Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
1.01.2020 19:57:07