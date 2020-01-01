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Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Honaz ilçesinde kabloları çalarak hatların kesilmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:31
ilçesinde kabloları çalarak hatların kesilmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede vatandaşların ve işletmelerin telefonlarının kesildiği ihbarı üzerine 15 gün önce çalışma başlattı.
Ekipler, 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan "kablo faresi" lakaplı İzzet B'nin (25) telefon direklerinden keserek çaldığı kabloların bakır kısımlarını sattığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, sabit hatlı telefon ve internetlerin kesilmesine neden olan İzzet B, çaldığı 400 metre kabloyu yakarken yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Honaz, Güncel

Kaynak: AA


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