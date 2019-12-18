Telefonla konuşan genç kadın, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı

İskoçya'da bir kadın çalıştığı binanın bahçe kısmında telefonla konuşurken çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. Edita Butkeviciut isimli kadın bir güzellik salonunda manikürcü olarak çalışırken öğle arası tatiline çıkmıştı.

ÜÇLÜ KOLTUĞUN ALTINDA KALDI

Çalıştığı binanın arka tarafında bulunan bahçe kısmına giden genç kadın burada bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genç kadın telefonla konuştuğu sırada başına akılalmaz bir olay geldi. Görenlerin şoka uğradığı olayda genç kadın korku dolu anlar yaşadı.

Genç kadın telefonla konuşurken, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı. Pek çok kemiği kırılan kadın, son kalan gücüyle çığlıklar atarak yardım istedi. Ancak Edita'nın yardım çığlıklarını 40 dakika boyunca kimse duymadı.

OMURGASI ZEDELENDİ

Şans eseri oradan geçmekte olan bir adam, kendinden geçmek üzere olan Edita'nın yardım çığlığını duydu. İsmi açıklanmayan adam, acil servisi arayarak olay yerine çağırdı.

Sağlık ekiplerine bir kadının üzerine koltuk düştüğünü söylediğini aktaran adam, kimsenin ona inanmadığını anlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil servise götürülen kadının tüm vücudunda kırıklar olduğu ve omurgasının zedelendiği bildirildi.

YEDİ HAFTA HASTANEDE KALMASI GEREKİYOR

Aslen Litvanyalı olan Edita İskoçya'ya taşındıktan sonra, bir güzellik salonunda manikürcü olarak çalışmaya başlamış. Nişanlısı Daniel, çok zor günler geçirdiklerini ancak Edita'nın hayati tehlikeyi atlatmasıyla derin bir nefes aldıklarını söyledi. Butkeviciut'un tedavi için yedi hafta hastanede kalması gerektiği öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edita'nın patronu Gemma Ritchie, "Edita çok güçlü bir insan. Bir an önce iyileşmesini ve işinin başına dönemsini umuyorum" açıklamasında bulundu. Aberdeen polisi ise 31 ve 26 yaşında iki erkeğin olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.