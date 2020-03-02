Telefon kullanıcılarının %80'i dinlendiğini düşünüyor!

Hepimiz, telefonlarımızın bizi hedeflenen reklam bombardımanına tutmak için günlük konuşmalarımızı dinliyor olabileceği konusunda bir şeyler duymuşuzdur. Peki, bu söylentide doğruluk payı var mı? Siber Güvenlik Kuruluşu ESET'in İngiltere 'deki güvenlik uzmanlarından Jake Moore, önce Twitter kullanıcılarının bu konu hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye karar verdi ve 234 kişinin katıldığı bir anket yaptı. Ankete katılanların %80'i telefonların kullanıcılarını dinlediği yönünde oy kullandı.

DİNLENİYOR OLSAK NE OLURDU?

Anketin ardından Jake Moore, "Şimdi bir durup düşünelim: Dinleniyor olsak ne olurdu?" diyerek şu saptamayı yaptı: "Her şeyden önce bunun patlamaya hazır, dev bir skandal olduğu fikrini bir kenara koymamız gerekir. Böyle bir şey duyulursa gerçekten de söz konusu hizmetlerin batmasına ve bir daha asla ortaya çıkamamasına neden olacak inanılmaz davalar gündeme gelir."