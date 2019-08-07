"Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı" şikayeti

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırılanların sayısının gün geçtikçe arttığının altını çizerek, "Normal piyasa fiyatı bin 500 lira olan bir telefonu 99 liraya sattıklarını taahhüt ediyorlar. Tüketicimiz siparişini veriyor. Gelen kargodan telefon yerine salatalık çıkıyor. 'Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı' diyerek şikayette bulunan vatandaşlarımızın sayısı artıyor." dedi.

Bakal, AA muhabirine, internetten alışveriş döneminin son 2 yılda arttığını belirterek, yapılan alışverişlerde özellikle sitenin güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayram öncesi birçok vatandaşın giyim, ayakkabı gibi özellikle tekstil ürünlerini internetten sipariş ettiğini dile getiren Bakal, "Vatandaş XL bir ürün sipariş ederken, dolandırıcı elinde ne varsa onu gönderiyor. Ayakkabı numarası 43 olan müşteriye 36 numara ayakkabı gönderiliyor. Bu durum kötünün iyisi. Normal piyasa fiyatı bin 500 lira olan bir telefonu 99 liraya sattıklarını taahhüt ediyorlar. Tüketicimiz siparişini veriyor. Gelen kargodan telefon yerine salatalık çıkıyor. 'Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı' diyerek şikayette bulunan vatandaşlarımızın sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

-"Kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmak zorundayız"

Bakal, yaşanan dolandırıcılıklarda tüketicinin de hatasının olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir ürünün genel piyasada belirlenen fiyatı var. Eğer kamyon lastiği 2 bin 400 liraysa bu nettir. Vatandaş 'yabancı bir sitede kamyon lastiği fiyatı 100 dolar' diyor. İşte 100 dolar veriyoruz ama kamyon lastiği gelmiyor. Biraz da dolandırılmak isteyen biziz. Tasarruflu hareket etmek doğru ama bile bile de bu tarz alışverişler yapmamalıyız. Özellikle kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmak zorundayız. Ayrıca anlaşmalı olarak çalışan kargo firmalarına da büyük görev düşüyor. Müşterisinin kim olduğunu bilmeli. İnternet dolandırıcılıklarından korunabilmenin yolu bilinçli tüketici olmaktan geçiyor."

"Salatalığa rakam yazmışlar"

Birçok işletmenin internet üzerinden alışveriş imkanı tanıdığını ve güvenilir yüzlerce internet sitesi olduğunu aktaran Bakal, "Telefon siparişi verilmiş. Ürün sattığını iddia eden sözde firma, hem tüketiciye salatalık yollamış hem de salatalığa rakam yazmışlar. Böyle bir durumda tüketicinin psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Nasrettin Hocanın 'hırsızın hiç mi suçu yok' sözü doğru fakat tüketicinin de ederinin çok altında satıldığı iddia edilen ürünlerden uzak durması gerekiyor. Bedava peynir fare kapanında bulunur." dedi.

Kaynak: AA