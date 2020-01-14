Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya indirdi. BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatı 3 bin 500 liradan düşük olan telefon modellerine ise 12 taksit uygulanabilecek.

İşte fiyatı 3 bin 500 liradan düşük olan telefon modelleri:

SAMSUNG A70

6.7 inç ekran

128 GB depolama

6 GM RAM

4 bin 500 mAh batarya

32 MP kamera

HUAWEİ P SMART

5.65 inç ekran

3 GB RAM

32 GB'dan başlayan depolama seçeneği

3 bin mAh batarya

13 MP kamera

OPPO AX7

6.2 inç ekran

3 GB RAM

64 GB depolama

4 bin 230 mAh batarya

13 MP kamera

XİAOMİ REDMİ NOTE 4

5.5 inç ekran

32 GB depolama

3 GB RAM

4100 mAh batarya

13 MP kamera

SAMSUNG GALAXY S5

5.1 inç ekran

16 GB depolama

2 GB RAM

2800 mAh batarya

16 MP kamera

NOKİA 5

5.2 inç ekran

16 GB depolama

2 GB RAM

3000 mAh batarya

13 MP kamera

LG G4

5.5 inç ekran

32 GB depolama

3 GB RAM

3000 mAh batarya

16 MP kamera

HUAWEİ P9 LİTE

5.2 inç ekran

16 GB depolama

3 GB RAM

3000 mAh batarya

13 MP kamera

GENERAL MOBİLE GM 6

5 inç ekran

32 GB depolama

3 GB RAM

3000 mAh batarya

13 MP kamera

LENOVO K6 NOTE

5.5 inç ekran

32 GB depolama

3 GB RAM

4000 mAh batarya

16 MP kamera

HUAWEİ Y7

5.5 inç ekran

16 GB depolama

2 GB RAM

4000 mAh batarya

12 MP kamera

HTC DESİRE 830

5.5 inç ekran

32 GB depolama

3 GB RAM

2800 mAh batarya

13 MP kamera

VESTEL VENUS V3

5.5 inç ekran

32 GB depolama

2 GB RAM

2480 mAh batarya

13 MP kamera