Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya indirdi. BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatı 3 bin 500 liradan düşük olan telefon modellerine ise 12 taksit uygulanabilecek.
İşte fiyatı 3 bin 500 liradan düşük olan telefon modelleri:
SAMSUNG A70
6.7 inç ekran
128 GB depolama
6 GM RAM
4 bin 500 mAh batarya
32 MP kamera
HUAWEİ P SMART
5.65 inç ekran
3 GB RAM
32 GB'dan başlayan depolama seçeneği
3 bin mAh batarya
13 MP kamera
OPPO AX7
6.2 inç ekran
3 GB RAM
64 GB depolama
4 bin 230 mAh batarya
13 MP kamera
XİAOMİ REDMİ NOTE 4
5.5 inç ekran
32 GB depolama
3 GB RAM
4100 mAh batarya
13 MP kamera
SAMSUNG GALAXY S5
5.1 inç ekran
16 GB depolama
2 GB RAM
2800 mAh batarya
16 MP kamera
NOKİA 5
5.2 inç ekran
16 GB depolama
2 GB RAM
3000 mAh batarya
13 MP kamera
LG G4
5.5 inç ekran
32 GB depolama
3 GB RAM
3000 mAh batarya
16 MP kamera
HUAWEİ P9 LİTE
5.2 inç ekran
16 GB depolama
3 GB RAM
3000 mAh batarya
13 MP kamera
GENERAL MOBİLE GM 6
5 inç ekran
32 GB depolama
3 GB RAM
3000 mAh batarya
13 MP kamera
LENOVO K6 NOTE
5.5 inç ekran
32 GB depolama
3 GB RAM
4000 mAh batarya
16 MP kamera
HUAWEİ Y7
5.5 inç ekran
16 GB depolama
2 GB RAM
4000 mAh batarya
12 MP kamera
HTC DESİRE 830
5.5 inç ekran
32 GB depolama
3 GB RAM
2800 mAh batarya
13 MP kamera
VESTEL VENUS V3
5.5 inç ekran
32 GB depolama
2 GB RAM
2480 mAh batarya
13 MP kamera