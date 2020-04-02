Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki telefon yoluyla dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı.

02.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:59
Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki telefon yoluyla dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan bir kadının yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarının evine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından götürüldüğü şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri U.A. (19) ile 8 aylık hamile Z.M'yi (26) gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde suçu itiraf eden zanlıların altınları kuyumcuda bozdurdukları saptandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Güncel

Haberin Videosu :

Telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım - Haber 16:47: Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2) - Haber 16:47: Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor - Haber 16:47: Kastamonu Belediyespor'un yabancı hentbolcularından Türkçe ve İngilizce "evde kal" çağrısı - Haber 16:46: Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması: Nüfusa göre ilk sıradayız - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler