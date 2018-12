Telefondaki Oyunları Kadınlar Daha Fazla Oynuyor"

11 Aralık 2018 Salı 17:00



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gençlik Koordinatörü İsmail Memiş, teknoloji ve sosyal medya bağımlığı ile ilgili telefondaki oyunları kadınların daha fazla oynadığını bildirdi.Memiş, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genç Yeşilay Topluluğu'nca Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hedef Sensin" etkinliğinde yaptığı konuşmada, teknoloji ve sosyal medya bağımlığının dünyada artış gösterdiğini söyledi.Birçok kişinin vaktini sosyal medyada geçirdiğini belirten Memiş, "Kişi sosyal medyada, Facebook hesabından fotoğrafını ya da kendine dair bir sözü paylaştığında ve bu beğeni aldığında mutluluk duyuyor. İnsan budan keyif alıyor ve bir müddet sonra da bağımlılık artınca sırf insanlardan tepki alabilmek için paylaşım yapılıyor." dedi.Sosyal medya bağımlılığı olan kişilerde her gelen bildirimde telefona bakma isteğinin ortaya çaktığını anlatan Memiş, şunları kaydetti:"Türkiye telefona günlük bakma pratiklerinde dünyada maalesef en üst sıralarda. Günlük yaklaşık 2 bine yakın, telefonu kontrol etme, bakma hareketini yapabiliyoruz. Bunun sade yüzde 10 veya 15'i çalan telefonu açmak için. Maalesef yüzde 60'ından fazlası sosyal medya bildirimleri için olduğu ortaya çıktı. Diğerleri de telefondaki aplikasyonları kullanmak için bakılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu yönde çalışmaları ve verileri var. Özellikle ufak yaşlarda erkek bireylerde fazla gözükmekle beraber, telefondaki aplikasyonları kullanması, oyunların oynanması konusunda yüzde 60'lık dilim kadınlara ait. Türkiye'de 23 milyon insan her gün telefondaki oyunları oynuyor veya aplikasyonları inceliyor ve aplikasyonlar üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Bunun yüzde 60'ının bizzat kadınlar tarafından uygulandığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılıyor."Memiş, yapılan incelemelerde erkeklerin vaktinin çoğunu You Tube'den oyun videosu izleyerek, kadınların ise makyaj videosu izleyerek geçirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti.Etkinliğe, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu, Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Yeşilay Komisyonu Başkanı Mahmut Esat Arar, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.