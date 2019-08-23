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Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis

Kocaeli'de "cinsel taciz", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan kişi, hakkındaki kararın onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

23.08.2019 13:41
Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis
Kocaeli'de "cinsel taciz", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan kişi, hakkındaki kararın onanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Otobüs firmasında muavin olarak çalışan Y.D. (27), şirket sisteminden telefon numarasına ulaştığı kadın yolcuya cinsel içerikli mesajlar yolladı.
Kadının şikayeti üzerine Y.D. hakkında "cinsel taciz", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlamasıyla Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Mahkeme, tutuksuz yargılanan Y.D'yi 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Cezanın onanmasının ardından Y.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs firmasındaki işinden çıkarılan ve fabrikada işçi olarak çalışan Y.D'yi gözaltına aldı.
Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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