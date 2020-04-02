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Telefonla dolandırıcılığa emniyetten 'evde kal' mesajı

Telefonla dolandırıcılığa emniyetten 'evde kal' mesajı DENİZLİ'de yaşlı bir kadını telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtarak kuyumcu soygunundan dolayı eşinin gözaltında olduğunu söyleyip, evdeki altınları alarak dolandırıcılık yapan biri 8 aylık hamile 2 kişi polis tarafından yakalandı.

02.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:03
Telefonla dolandırıcılığa emniyetten 'evde kal' mesajı DENİZLİ'de yaşlı bir kadını telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtarak kuyumcu soygunundan dolayı eşinin gözaltında olduğunu söyleyip, evdeki altınları alarak dolandırıcılık yapan biri 8 aylık hamile 2 kişi polis tarafından yakalandı. Polis , zanlılardan ele geçirdiği paraları masaya dizip, koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' mesajı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen salı günü, Pamukkale ilçesinde yaşlı bir kadının 70 bin lira değerindeki altın ziynet eşyalarının dolandırılmasıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşlı kadının ifadesi alan polis, kendisi komiser olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını, bir kuyumcunun soyulduğunu, eşinin de soyguna karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyleyip, asıl suçluları yakalamak için operasyon yapacaklarını, bu nedenle evdeki altınları bir çorabın içine koyarak gelecek kişiye teslim etmesini istediğini söyledi. Gelen telefonla paniğe kapıldığını belirten yaşlı kadın, evdeki 70 bin lira değerindeki altınları çoraba koyup, gelen maskeli bir kadına verdiğini, eşinin eve dönmesinin ardından ise dolandırıldığını anladığını anlayıp, polise ihbarda bulunduğunu da ifadesinde anlattı.
Yaşlı kadının ifadesinden yola çıkan ekipler, özel oluşturduğu ekiple olayın yaşandığı bölgedeki çok sayıda ev ve işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis yaşlı kadını telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıtan U.A. (19) ile altınları alan suç ortağı 8 aylık hamile Z.M.'yi (26) gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada altınları satıp çevirdikleri 7 bin lira ile 50 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, ele geçirdikleri paraları masaya dizip, koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' mesajı verdi.
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Telefonla dolandırıcılığa emniyetten ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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Telefonla dolandırıcılığa emniyetten 'evde kal' mesajı
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