Haberler » Güncel » Telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

07.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:38
Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurun evinde bulunan değerli eşya ve parayı belirledikleri noktaya bırakmalarını istedi. Korkuya kapılan vatandaş, evindeki değerli eşya ve parayı poşet içerisinde belirtilen yere bıraktı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgede bulunan kameraları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, Osmaniye ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordine sonucu bir şüpheliyi Osmaniye otogarında diğerini ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakaladı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 78 bin 500 lira,1 tam altın, 1 bilezik, 1 çift küpe, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, 7 Ata altın, 1 altın yüzük, 4 cep telefonu, 36 Suudi Arabistan riyali ve 1 Suriye vatandaşına ait kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
03:28   Sudan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
03:18   GÜNDEM ÖZETİNE
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:34:38