Telefonla Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı

Giresun
'un Eynesil
ilçesindeki telefonla dolandırıcılık olayıyla ilgili Adana
'da bir kadın yakalandı. Merkez Yüreğir
ilçesi Kozan
yolunda PTT
şubesi ATM'sinden para çeken H.N.Ö'nün durumundan şüphelenen görevliler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Yüreğir Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, H.N.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlının, Eynesil'de telefonla dolandırdığı T.D'nin kendisine verilen hesaba yatırdığı 8 bin 500 lirayı çektiği tespit edildi.
H.N.Ö'nün dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Giresun,Eynesil
06 Aralık 2018 Perşembe 12:20