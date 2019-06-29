Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar

MUŞ'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma köyünde cep telefonları çekmiyor. Köylüler, telefonla görüşme yapabilmek için yüksek tepeler ve demir direklere çıkıyor.Cep telefonları çekmeyen merkeze bağlı Yukarısızma köyünde geçen yıl baz istasyonu kurulması için çalışma yapıldı. Ancak istasyon aktif hale getirilmeyince, şebeke sorunu çözülemedi. 40 hane ve 200 nüfuslu köyde vatandaşlar, yüksek tepeler ile demir direkler üzerine çıkıyor ya da köyden uzakta şebeke probleminin olmadığı bölgelere giderek telefon görüşmesi yapıyor.2017 yılında köyde tespit çalışması yapıldığını aktaran Yukarısızma Köyü Muhtarı Tahir Kapşigay, "2018 yılında baz istasyonu kuruldu. O günden bu yana herhangi bir fayda görmedik. Baz istasyonunun elektriğini de çektiler, ama aktif hale getirmediler. Telefon şebekeleri köy içerisinden uzaktaki bazı noktalarda çekiyor. Evlerin içerisinde ise telefonları hiç kullanamıyoruz. Görüşme yaptığım firma, ödenek alamadıklarından işi yapmayacaklarını söyledi" diye konuştu.

- Muş